Autokauf ist kein triftiger Grund vor die Tür zu gehen: Zu dritt schon gar nicht

Was ist ein triftiger Grund, um vor die Tür zu gehen und was verstößt gegen die Ausgangsbeschränkungen? Drei Männer aus Ingolstadt mussten auf der A9 bei Berg erfahren, dass ein Autokauf zu dritt kein triftiger Grund ist, um die eigenen vier Wände zu verlassen. Die drei bekommen ein Bußgeld von 150 Euro.

Ein Autokauf an sich verstößt übrigens nicht gegen die Ausgangsbeschränkungen. Wer ein neues Auto braucht, um damit zur Arbeit zu fahren, der darf ein Auto kaufen – aber nur allein, heißt es von der Polizei auf Nachfrage. Ein Autokauf ohne triftigen Grund verstößt allerdings gegen die Ausgangsbeschränkungen.