Autohof Münchberg: Ecstasy im Millionenwert sichergestellt

Schleierfahnder haben am Autohof in Münchberg einen spektakulären Drogenfund gemacht. Wie das Bayerische Landeskriminalamt heute mitteilt, stellten sie Ecstasy-Tabletten im Millionenwert sicher. Die Beamten der Verkehrspolizei Hof haben die über 170 Kilo Ecstasy-Tabletten bereits am vergangenen Donnerstag auf der Ladefläche eines Kastenwagens entdeckt. Der Wert auf dem Schwarzmarkt dürfte bei fünf Millionen Euro liegen. Die Schleierfahnder haben die Drogen beschlagnahmt. Die vier Insassen des Kastenwagens kamen in Untersuchungshaft. Sie werden verdächtigt, die Drogen bandenmäßig eingeführt zu haben. Die Gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift Nordbayern versucht jetzt herauszufinden, wo die Drogen herkamen und für wen sie bestimmt waren.