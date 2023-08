Autohaus in Nürnberg überfallen: Fahndung lauft

Mit einem Großaufgebot hat die Polizei nach einem Überfall auf ein Autohaus in Nürnberg nach zwei flüchtigen Tätern gesucht. Die beiden Männer seien bewaffnet, sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstag. Es sei unklar, ob es sich dabei um scharfe Waffen handele. Die Fahndung dauerte am Mittag noch an.

Die maskierten Männer sollen das Autohaus am Morgen betreten und dann versucht haben, eine Vitrine einzuschlagen. Als das misslang, flüchteten sie auf einem Motorroller ohne Kennzeichen. Verletzt wurde bei dem Vorfall ersten Erkenntnissen zufolge niemand. Die Polizei fahndete demnach am Vormittag mit einem Hubschrauber, zahlreichen Streifenwagen sowie Diensthunden nach den Männern. Es sei nicht auszuschließen, dass sie sich weiterhin im Stadtgebiet aufhalten, sagte der Sprecher.