Autofahrerin verschiebt durch Zurücksetzen Supermarktregale

Kaisheim (dpa/lby) – Eine 74-Jährige ist in Kaisheim (Landkreis Donau-Ries) beim Zurücksetzen gegen die Wand eines Supermarkts gefahren und hat dort für ein großes Durcheinander gesorgt. Etliche Lebensmittel seien heruntergefallen – verletzt worden sei bei dem Unfall am Donnerstag aber niemand, teilte die Polizei mit. Bisherigen Erkenntnissen zufolge war die Frau beim Zurücksetzen auf das Gaspedal gerutscht und krachte so mit dem Heck des Fahrzeugs gegen die Leichtbauwand. Der Schaden wird den Angaben von Freitag zufolge mindestens auf eine Summe im vierstelligen Bereich geschätzt.

© dpa-infocom, dpa:211217-99-422651/2