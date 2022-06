Ein 18-Jähriger ist in Oberbayern mit seinem Motorrad tödlich verunglückt. Eine 29-Jährige übersah den jungen Mann, als sie auf der Bundesstraße 472 im Markt Peißenberg (Landkreis Weilheim-Schongau) nach links abbiegen wollte, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Motorradfahrer prallte am späten Samstagabend frontal in das Auto. Er starb an der Unfallstelle. Die 29-Jährige kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Ihre beiden Mitfahrer blieben unverletzt.