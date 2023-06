Autofahrerin überschlägt sich mehrmals und stirbt

Eine Autofahrerin hat sich mit ihrem Wagen mehrmals überschlagen und ist an der Unfallstelle in Mittelfranken gestorben. Nach ersten Erkenntnissen kam die Frau nahe Leutershausen (Landkreis Ansbach) am Dienstag nach links von der Fahrbahn ab, wie die Polizei mitteilte. Durch das Überschlagen sei sie schwer verletzt worden. Trotz Reanimationsversuchen starb sie den Polizeiangaben zufolge noch an der Unfallstelle. Die Ursache und der genaue Hergang des Unfalls blieben zunächst unklar.