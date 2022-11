Eine Autofahrerin ist in Haag in Oberbayern (Landkreis Mühldorf am Inn) bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Aus ungeklärter Ursache sei die 35-Jährige von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Fahrerin starb noch am Unfallort. Ihr Beifahrer erlitt leichte Verletzungen.