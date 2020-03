Autofahrerin rast durch Wohnanlage und Zaun auf Fußgänger

München (dpa/lby) – Eine Autofahrerin ist am Sonntagmittag in München mit Vollgas über eine Absperrung, durch einen Zaun und ein Gebüsch auf einen Gehweg zum Westpark gerast und hat dort einen Passanten schwer verletzt. Die 59-jährige Frau gab an, sie habe eine Hofeinfahrt mit einer Tiefgarageneinfahrt verwechselt, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Sie überfuhr zunächst einen Absperrpfosten, raste über den Rasen einer Wohnanlage an einem Spielplatz vorbei, durchbrach einen Zaun, fuhr eine mit Gebüsch und Bäumen bestandene Böschung hinunter über den Rad- und Gehweg und krachte schließlich in die gegenüberliegende Böschung. Auf dem Gehweg, wo zu der Zeit viele Menschen unterwegs waren, erfasste sie einen 44-jährigen Mann. Dieser wurde schwer verletzt in die Uniklinik Großhadern eingeliefert. Gegen die Autofahrerin, die sich nur leicht verletzte, ermittelt die Polizei wegen fahrlässiger Körperverletzung.