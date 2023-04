Autofahrerin fährt gegen zweijährigen Jungen mit Laufrad

Eine Autofahrerin hat in Weiler-Simmerberg (Landkreis Lindau am Bodensee) einen zweijährigen Jungen angefahren und schwer verletzt. Der Zweijährige sei ersten Erkenntnissen nach am Donnerstagabend mit einem Laufrad auf der Straße unterwegs gewesen, der Wagen der 42-Jährigen sei seitlich mit dem Jungen kollidiert, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Wie genau es zu dem Unfall kam, sei noch unklar.

Das Kind wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, schwebt aber nach Angaben der Polizei nicht in Lebensgefahr. Der Fahrradhelm habe vermutlich noch schwerere Verletzungen verhindern können, hieß es.