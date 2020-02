Autofahrer wird schwarz vor Augen und landet mit seinem BMW im Graben

Einen Schutzengel hatte am Wochenende ein 84-jähriger Autofahrer aus Hohenberg. Er war am Sonntagvormittag mit seinem 2er BMW von Hohenberg nach Schirnding unterwegs, als ihm auf dem Fischerner Weg, an der Abzweigung nach Fischern, eigenen Angaben zufolge plötzlich schwarz vor Augen wurde. Aus diesem Grunde sei er mit seinem PKW ungebremst geradeaus in den Graben gefahren. Die verständigte Feuerwehr musste das Fahrzeugdach entfernen, um den Rentner zu bergen. Da der 84-jährige über Rückenschmerzen klagte, wurde er mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Hof eingeliefert. Der BMW war nicht mehr fahrtüchtig und wurde abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 25.000 Euro.