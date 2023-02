Autofahrer verursacht fünf Unfälle mit zwei Verletzten

Ein Mann hat in Mittelfranken fünf Unfälle verursacht und dabei einen Autofahrer und einen Fußgänger verletzt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, stand der Mann nach eigenen Angaben bei seiner Fahrt von Erlangen nach Adelsdorf (Landkreis Erlangen-Höchstadt) am Montagnachmittag unter Medikamenteneinfluss.

Auf der etwa 15 Kilometer langen Strecke stieß er zunächst mit einem Auto zusammen, als er es mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit überholte. Dabei brach der Außenspiegel des überholten Wagens ab. Laut Polizei raste er dann mit rund 100 Stundenkilometern durch den Erlanger Stadtteil Dechsendorf, wo er ein weiteres Auto überholen wollte. Wegen des Gegenverkehrs musste er allerdings wieder einscheren und prallte dabei gegen ein weiteres Auto, das danach nicht mehr fahrtüchtig war. Der Fahrer des Wagens erlitt leichte Verletzungen.

Auf seiner weiteren Fahrt stieß er mit noch drei Autos zusammen und erfasste einen 38-Jährigen, der zu Fuß die Straße überqueren wollte. Der Mann wurde dabei auf den Gehweg geschleudert und erlitt leichte Verletzungen.

Die Polizei stoppte den Mann schließlich in Adelsdorf. Die Beamten stellten den Führerschein und das Auto des Mannes sicher. Der 26-Jährige musste außerdem eine Blutprobe abgeben. Gegen ihn ermittelt die Polizei nun unter anderem wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs.