Eine 88-jährige Frau ist bei einem Unfall in Regensburg lebensbedrohlich verletzt worden. Ein Autofahrer habe die Frau am Mittwochmorgen übersehen, als sie die Straße überquert habe, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Er fuhr sie an, und die Seniorin stürzte. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht, wo ihr Zustand sich im Laufe des Tages bis zur Lebensgefahr verschlechterte.