Freihung (dpa/lby) – Bei einem Verkehrsunfall in der Oberpfalz ist am Montagmorgen ein 76 Jahre alter Autofahrer ums Leben gekommen. Der Mann wollte auf einer Bundesstraße bei Freihung (Landkreis Amberg-Sulzbach) nach links abbiegen und übersah dabei einen entgegenkommenden Lastwagen, wie ein Polizeisprecher sagte. Beide Fahrzeuge seien zusammengestoßen. Der Autofahrer sei noch an der Unfallstelle gestorben.