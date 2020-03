Autofahrer stirbt bei Kollision mit Laster

Naila (dpa/lby) – Ein Autofahrer ist im Landkreis Hof bei einem Unfall mit einem Lastwagen tödlich verunglückt. Der 63-Jährige kam am Montag nach Angaben der Polizei aus bisher ungeklärter Ursache von der Bundesstraße 173 im oberfränkischen Naila nach links ab und prallte frontal gegen einen Laster. Er wurde in seinem Wagen eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle. Der Lastwagenfahrer erlitt einen Schock und kam ins Krankenhaus. Die Bundesstraße war rund um die Unfallstelle für mehrere Stunden gesperrt.