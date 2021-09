Autofahrer stirbt bei Auffahrunfall mit Traktor

Aislingen (dpa/lby) – Ein Autofahrer ist in Schwaben bei einem Verkehrsunfall mit einem Traktor ums Leben gekommen. Der 38-Jährige sei am Freitag bei Aislingen (Landkreis Dillingen an der Donau) auf einer Staatsstraße hinter dem Traktor unterwegs gewesen, teilte ein Polizeisprecher mit. Zu spät habe der Mann erkannt, dass der Schlepper, der ein Güllefass transportierte, wegen querender Radfahrer anhielt. Das Auto prallte laut Polizei gegen das Güllefass und geriet darunter. Dadurch verletzte sich der 38-Jährige so schwer, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Die Bergungs- und Reinigungsarbeiten liefen bis in den Nachmittag.

