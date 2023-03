Autofahrer schlägt Mann nach Beinahe-Unfall zu Boden

Nach einem Beinahe-Unfall auf der Autobahn 9 im Landkreis Roth hat ein Unbekannter einen 46-Jährigen zu Boden geschlagen und ist geflüchtet. Der 46-Jährige habe zuvor stark abbremsen müssen, als sein späterer Kontrahent unvermittelt auf die linke Spur gewechselt habe, teilte die Polizei am Freitag mit. An einer Anschlussstelle bei Hilpoltstein hielten beide an. Der zunächst Unbekannte sei daraufhin schreiend auf den 46-Jährige zugegangen und habe ihm «mit voller Kraft gegen das Gesicht» geschlagen. Auch als er am Boden lag, habe der Mann weiter auf ihn eingeschlagen. Erst als Zeugen einschritten, flüchtete der Täter mit seinem Auto.

Der 46-Jährige wurde leicht verletzt, wie es hieß. Obwohl die Zeugen das Kennzeichen des Mannes notierten, blieb eine erste Fahndung erfolglos.