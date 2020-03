Autofahrer rast mit mehr als drei Promille vor Polizei davon

Marktheidenfeld (dpa/lby) – Mit mehr als drei Promille Alkohol im Atem ist ein 28 Jahre alter Autofahrer auf der Autobahn 3 in Unterfranken vor der Polizei davongerast. Nach einer längeren Verfolgungsjagd konnte er schließlich gestoppt werden und es stellte sich nach Angaben der Polizei vom Samstag heraus: Er war ohne Führerschein unterwegs und wurde seit drei Wochen mit einem Haftbefehl gesucht. Der Wagen war in Augsburg gestohlen worden. Wegen Diebstahls sitzt der Mann nun in Untersuchungshaft.

Autobahnpolizisten wollten den Mann kontrollieren, als er am Donnerstagnachmittag in Richtung Würzburg unterwegs war, wie die Polizei mitteilte. Er habe den Autobahnpolizisten auf seiner Flucht dann mehrmals den Weg abgeschnitten und versucht, sie zu rammen.

Bei Wertheim verließ er demnach die Autobahn und fuhr mit weit über 100 km/h durch den Ort – unter Missachtung mehrerer roter Ampeln. Als er bei Marktheidenfeld die A3 in Richtung Frankfurt wieder befahren wollte, stoppten ihn weitere Streifenwagen auf der Autobahnauffahrt.