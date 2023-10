Zu schnell unterwegs: Mit rund 124 beziehungsweise 98 Kilometern pro Stunde sind zwei Autofahrer in Nürnberg erwischt worden. Erlaubt waren 50 Stundenkilometer. Die beiden Raser waren bei Verkehrskontrollen am Dienstag aufgefallen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Fahrer erwarten nun ein Bußgeld, Punkte im Verkehrszentralregister sowie Fahrverbote.