Nach einem Unfall im Landkreis München ist ein Autofahrer gestorben. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, erlag der 48-Jährige am Dienstagmorgen im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Der Mann war am Montag nahe Aying unterwegs gewesen, als er mit seinem Wagen von der Straße abkam und frontal gegen einen Baum fuhr. Die Unfallursache blieb zunächst unklar, die Ermittlungen dauerten am Mittwoch an.