Autofahrer mit drei Promille auf Wiese entdeckt

Rimsting (dpa/lby) – Ein Autofahrer im Landkreis Rosenheim hat versucht, sein Auto mit drei Promille aus einer Wiese zu manövrieren. Am Samstagmorgen bemerkte ein Anwohner das Auto zum ersten Mal, teilte die Polizei mit. Als der Pkw acht Stunden später immer noch auf der Wiese in Rimsting stand, informierte er die Polizei. Der Fahrer des Autos saß im Wagen, als die Beamten eintrafen. Der Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von mehr als drei Promille. Zunächst war noch unklar, ob der Fahrer die ganzen acht Stunden im Auto verbracht hat und wie hoch der Alkoholpegel am Morgen war.

© dpa-infocom, dpa:220207-99-08703/2