Blindheim (dpa/lby) – Ein 49 Jahre alter Autofahrer ist in Blindheim (Landkreis Dillingen an der Donau) wegen eines Hornissenstichs auf einen geparkten Wagen aufgefahren. Der Mann habe am Montag wegen des Stichs hinterm Steuer einen allergischen Schock erlitten, sei daraufhin mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein geparktes Auto gekracht, teilt die Polizei am Dienstag mit. Der 49-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.