Ein Mann ist am Donnerstag bei Erolzheim (Kreis Biberach) frontal gegen einen Baum geprallt und noch an der Unfallstelle gestorben. Der 25-Jährige war mit seinem Auto aus bislang unklarer Ursache nach links von der Landstraße abgekommen, wie ein Polizeisprecher sagte. Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Landstraße 299 war am Donnerstagmorgen für rund zwei Stunden gesperrt.