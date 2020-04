Autofahrer kracht gegen Bäume und stirbt

Pörnbach (dpa/lby) – Ein Autofahrer ist bei Pörnbach (Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm) von der Straße abgekommen, gegen zwei Bäume gekracht und dabei tödlich verunglückt. Der 25-Jährige kam am Anfang eines Waldstücks am Samstagmorgen nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet ins Schleudern, so die Polizei. Er prallte zunächst gegen einen Baum, auf dem Dach rutschte das Auto dann weiter und krachte gegen einen zweiten Baum. Der 25-Jährige verstarb noch am Unfallort. Warum er von der Straße abkam, war zunächst unklar.