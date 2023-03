Autofahrer krachen ineinander: Fünf Kinder leicht verletzt

Bei einem Zusammenstoß von drei Autos in München sind fünf Kinder und eine Erwachsene leicht verletzt worden. Ein 22-Jähriger fuhr am Samstag bei Grün auf eine Kreuzung und musste aufgrund des stockenden Verkehrs auf ihr stehen bleiben, wie die Polizei mitteilte. Zeitgleich fuhr eine 40-jährige Mutter mit ihren drei Kindern im Alter von drei, fünf und acht Jahren von einer anderen Seite an die Kreuzung.

Neben ihr hielt eine 30-Jährige mit ihren zwei Kindern im Alter von zwei und sechs Jahren ebenfalls an der roten Ampel. Als diese grün wurde, fuhren beide Frauen los, um die Kreuzung zu überqueren. Der 22-Jährige fuhr ebenfalls los, um die Kreuzung frei zu machen, und die drei Fahrzeuge stießen zusammen. Alle fünf Kinder und die 40-Jährige wurden bei dem Unfall leicht verletzt.