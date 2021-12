Autofahrer fährt Junge an und lässt ihn zurück

Haimhausen (dpa/lby) – Ein Unbekannter hat im Landkreis Dachau einen 12-Jährigen angefahren und ist anschließend weitergefahren. Der Junge habe in Haimhausen mit dem Rad eine Straße überquert, nachdem ihn eine Autofahrerin vorgelassen hatte, teilte die Polizei am Freitag mit. Dabei sei der Autofahrer am Donnerstag um die Ecke gebogen, habe den Jungen vermutlich nicht gesehen, ihn angefahren und sich anschließend nicht um den 12-Jährigen gekümmert. Der Schüler wurde laut Polizei leicht verletzt in einem Krankenhaus behandelt.

