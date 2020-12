Autofahrer fährt bei Überholmanöver in Lastwagen und stirbt

Neudrossenfeld (dpa/lby) – Ein Mann ist mit seinem Auto bei einem Überholmanöver in einen entgegenkommenden Lastwagen gefahren und dabei ums Leben gekommen. Sein Beifahrer wurde schwer verletzt. Der 31-jährige Fahrer war am Mittwochnachmittag auf der Bundesstraße 85 im Landkreis Kulmbach unterwegs. Zwischen Kulmbach und Neudrossenfeld wollte er einen vor ihm fahrenden Laster überholen, dabei krachte er mit der Fahrerseite in den entgegenkommenden Lastwagen. Der Mann wurde tödlich verletzt, sein 22-jähriger Beifahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 25-jährige Fahrer des beteiligten Lastwagens erlitt einen Schock, teilte die Polizei mit.