Autofahrer bei Zusammenstoß auf B13 bei Würzburg getötet

Beim Zusammenstoß zweier Autos auf der B13 bei Eibelstadt (Landkreis Würzburg) ist ein 89-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen. Ein 55-Jähriger sei mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn geraten und in das Auto des 89-Jährigen gefahren, teilte das Polizeipräsidium Unterfranken am Freitag mit. Der 55-Jährige wurde schwer verletzt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg war bereits eine Sachverständige an der Unfallstelle, um den Hergang genau zu rekonstruieren.