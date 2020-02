Unterneukirchen (dpa/lby) – Ein Autofahrer ist im Landkreis Altötting mit seinem Wagen gegen einem Baum geprallt und tödlich verletzt worden. Der 21-Jährige war in der Nacht zu Sonntag bei Unterneukirchen unterwegs und kam mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab, wie die Polizei mitteilte. Der junge Mann starb noch an der Unfallstelle. Andere Autos waren an dem Unfall nach Angaben eines Sprechers nicht beteiligt. Ein Gutachter soll den Unfallhergang klären.