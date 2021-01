Autofahrer an Bahnübergang von Zug erfasst: Alle unverletzt

Aletshausen (dpa/lby) – Ein Autofahrer ist bei einem Bahnübergang nahe Aletshausen (Landkreis Günzburg) von einem Zug erfasst worden. Der 46-Jährige habe noch versucht, zu bremsen, als er den Zug am unbeschrankten Bahnübergang bemerkte, teilte die Polizei am Dienstag mit. Bei dem Zusammenstoß am Montagabend kam der Mann mit seinem Auto ins Schleudern und krachte mit der rechten Seite gegen den Zug. Bei dem Unfall waren insgesamt acht Menschen in der Bahn, sie und der Autofahrer blieben unverletzt. Die Bahnstrecke bei Aletshausen war zeitweise gesperrt.