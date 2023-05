Autodiebstähle durch Keyless-Go-System: Tipps von der Polizei Oberfranken

Autos mit Keyless-Go-System, also ohne direkten Schlüsselkontakt, sind bei Dieben immer beliebter. In der vergangenen Woche hat’s zum Beispiel zwei Vorfälle in Ebnath und Neusorg im Landkreis Tirschenreuth gegeben. Aber auch in Oberfranken schlagen die Diebe aktuell gehäuft zu. Rainer Erfurt von der Polizei Oberfranken erklärt, wie die Täter dabei vorgehen:

Um solche Diebstähle zu vermeiden, rät Rainer Erfurt: Legt euren Autoschlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab. Außerdem könnt ihr das Funksignal durch Alufolie oder spezielle Aluminiumhüllen abschirmen. Bei bestimmten Fahrzeugen kann die Keyless-Go-Funktion auch vorübergehend deaktiviert werden.