Autodiebe schlagen zu: Kripo sucht Zeugen

In der Region sind zurzeit Autodiebe unterwegs. Einem Autohaus in Helmbrechts fehlen zwei Opel Insignia im Wert von rund 60.000 Euro und zwei Kennzeichen-Paare. Ein Mitarbeiter hat Anfang der Woche bemerkt, dass die Fahrzeuge fehlen und den Fall der Polizei gemeldet. Passiert ist der Diebstahl zwischen dem 5. und 23. Januar. Die Kripo Hof ermittelt jetzt und bittet Zeugen, sich zu melden. Dabei prüft sie auch einen Zusammenhang mit einem ähnlichen Fall in Himmelkron. Beim dortigen Autohaus haben die Diebe in der vergangenen Nacht zugeschlagen.

Gestohlene Kennzeichen Helmbrechts: HO-AD1046 und WUN-EM988 – Kripo Hof: 09281/704-0

Gestohlene Kennzeichen Himmelkron: HH-Q7121 und KU-HD232 – Kripo Bayreuth: 0921/506-0