Autodiebe in Hof: Tatverdächtige in Haft

Mit einer dreisten Masche wollten zwei Männer ein Auto in Hof stehlen: Gestern Nachmittag haben sich die beiden in einem Autohaus in der Ernst-Reuter-Straße für einen BMW im Wert von rund 20.000 Euro interessiert. Nachdem sie sich den Wagen angeschaut und den Fahrzeugschlüssel bekommen haben, haben sie das Firmengelände verlassen. Angestellte haben dann bemerkt, dass sich der BMW nicht mehr verschließen lässt – sie haben dann die Polizei gerufen. Offenbar haben die Männer die Schlüssen ausgetauscht. Mehrere Beamte haben dann das Autohaus beobachtet und die beiden Männer am Abend entdeckt. Einer von ihnen wollte an dem BMW gerade gefälschte Kennzeichen anbringen. Er hat außerdem den Originalschlüssel bei sich gehabt. Heute (FR) erging auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof Haftbefehl wegen versuchten besonders schweren Kfz-Diebstahls gegen beide Beschuldigte. Sie sitzen jetzt in Justizvollzugsanstalten.

(Symbolbild)