Autodieb gesucht: Polizei Oberpfalz bittet um Mithilfe

Falls ihr im Landkreis Tirschenreuth in Grenznähe zu Tschechien unterwegs seid, heißt es gerade Augen offen halten. Darum bittet nämlich die Oberpfälzer Polizei. Sie fahndet aktuell nach einem Autodieb, der in Baden-Württemberg einen hochwertigen BMW gestohlen hat. Derzeit ist die Polizei mit Hubschrauber und Suchhunden unterwegs.

Eine Polizeistreife hat das gesuchte Auto bereits auf der Strecke zwischen Hohenthal und Liebenstein im Landkreis Tirschenreuth gefunden. Der Dieb war Richtung Tschechien davongerast und dann in ein Feld geraten. Zu Fuß ist der Mann dann vor der Polizei geflüchtet. Er hat blonde Haare, einen Dreitagebart und hatte eine Jeans sowie schwarze Schuhe und eine schwarze Jacke an. Falls ihr ihn im Raum Plößberg gesehen habt, meldet euch bitte bei der Polizei. Die bittet außerdem darum, keine Anhalter oder Fußgänger mitzunehmen und stattdessen die Polizei zu informieren.