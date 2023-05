Autobahn bei Thiersheim: Ladendieb mit 1000 Packungen Kaffee unterwegs

Kaffee gehört für viele zur Morgenroutine dazu. Für den Eigengebrauch war ein Fund der Grenzpolizei Selb aber wohl nicht gedacht. Auf der A93 bei Thiersheim haben die Grenzpolizisten am Sonntag einen Autofahrer angehalten. Im Auto haben die Polizisten über 1.000 Kaffeepackungen entdeckt. Die waren unter Planen und Taschen versteckt. Der Wert: Über 12.000 Euro. Bei dem 39-Jährigen handelt es sich laut der Polizei um einen professionellen Ladendieb. Die Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass der Mann am Vortag in Niederbayern schon ertappt und angezeigt wurde, weil er dort Kaffee klauen wollte. Einen weiteren Diebstahl in Mittelfranken soll der Mann zugegeben haben. Es laufen weitere Ermittlungen zu der Vielzahl an Diebstählen, schreibt die Polizei.