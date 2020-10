Das könnte Sie auch interessieren

Nach Corona-Verzögerungen: BLSV-Sportcamp in Bischofsgrün feiert Richtfest

Es soll ein Leuchtturmprojekt für Sportler in Nordbayern sein: Das geplante BLSV-Sportcamp in Bischofsgrün. Am Nachmittag steht das (…)

Weihnachtsmarktsaison 2020: Hof bekommt grünes Licht

Durch Corona fühlt es sich ein bisschen so an, als wäre das Jahr 2020 wie verflogen. Und so stehen bald schon wieder die (…)

Höherer CO2-Preis: Friedrich fordert Entlastung für Firmen

Ab dem kommenden Jahr müssen wir mehr für Sprit, Heizöl und Erdgas auf den Tisch legen. Der Bundestag hat einen CO2-Preis im Verkehr (…)

Drohende Schließung: Dulig pocht auf Erhalt des MAN-Werkes in Plauen

Schon länger schreibt der Bus- und LKW-Hersteller MAN rote Zahlen. Deshalb will er sparen und zwei Werke schließen. Davon betroffen (…)

Unfall in Erbendorf: Mann steckt in Maishäcksler fest

Einen Arbeitsunfall hat es am Nachmittag im Landkreis Tirschenreuth gegeben. In Erbendorf hat sich ein 33 Jahre alter Mann in einem (…)

Sandler: Erneut Präsident des VTB

Ob es die Kultur-, die Auto- oder die Textilbranche ist: Viele Unternehmen und Firmen kämpfen in der Corona-Krise mit (…)