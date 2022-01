Auto stürzt mehrere Meter in Tunneleinfahrt auf Ring

München (dpa/lby) – Ein Auto ist mehrere Meter in eine Tunneleinfahrt auf den Mittleren Ring in München gestürzt. Der betrunkene Fahrer habe kurz vor dem Übergang zur Autobahn 94 in der Nacht zu Donnerstag eine Verkehrsinsel überfahren, einen Betonpoller gerammt und das Brückengeländer über der Einfahrt zum Richard-Strauß-Tunnel durchbrochen, teilte die Polizei mit. Das Auto stürzte anschließend vor die Tunneleinfahrt und blieb dort auf dem Dach liegen. Stundenlange Staus auf der wichtigen Verkehrsader waren die Folge.

Der Fahrer konnte sich selbst befreien und kam mit Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Tunneleinfahrt stadteinwärts war bis in die Morgenstunden gesperrt. Ein Alkoholtest bei dem Mann schlug an, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

