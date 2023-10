Auto überschlägt sich mehrmals: Mann schwer verletzt

Ein Mann ist bei einem Unfall in Oberbayern schwer verletzt worden. Der 55-Jährige war nach Polizei-Angaben mit seinem Wagen am Dienstag bei Altmannstein (Landkreis Eichstätt) unterwegs, als er in einer Kurve die Kontrolle verlor und von der Straße abkam. In einem angrenzenden Acker überschlug sich sein Fahrzeug mehrmals. Der 55 Jahre alte Mann wurde nach den Angaben von Mittwoch mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen. Es entstand ein Schaden von etwa 40.000 Euro.