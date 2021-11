Memmingen (dpa/lby) – Ein Mann hat sich in seinem Wagen auf der Autobahn 7 nahe Memmingen mehrmals überschlagen. Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Fahrer am frühen Montagmorgen in ein Krankenhaus, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Den Angaben zufolge kam der 29-Jährige mit seinem Auto von der Fahrbahn ab. Die Ursache war noch unklar.

© dpa-infocom, dpa:211129-99-181938/2