Ein tragisches Ende hat die Autofahrt eines Mannes im Vogtland gestern Vormittag genommen. Der 84 Jahre alte Fahrer war in Lengenfeld auf der Zwickauer Straße unterwegs, als er zu weit nach rechts kam und an einen parkenden Wagen krachte. Dadurch überschlug sich das Auto des Mannes. Er starb noch am Unfallort, teilt die Polizei mit. Mögliche Unfallursache könnten gesundheitliche Probleme bei dem Fahrer gewesen sein. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 23 000 Euro.