Ein Roller und ein Auto sind in Kühbach (Landkreis Aichach-Friedberg) zusammengestoßen. Der Rollerfahrer wurde bei dem Unfall (…)

Mutmaßliches Schleuserauto überschlägt sich auf Autobahn

Ein mutmaßliches Schleuserauto, in dem sieben Menschen saßen, hat sich am Freitagabend auf der A96 an der Anschlussstelle (…)