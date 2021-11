Einen schweren Unfall hat es am Nachmittag im Vogtland gegeben. Ein 19 Jahre alter Autofahrer war auf der Landstraße zwischen Eichigt und Posseck unterwegs, als er in einer Kurve mit seinem Wagen von der Straße abkam. Daraufhin überschlug sich das Auto und landete auf der Seite in der Böschung. Der junge Mann verletzte sich dabei schwer und musste ins Krankenhaus, teilte die Polizei mit.