Auto prallt gegen Baum: Fahrer stirbt

Ein Autofahrer ist mit seinem Wagen auf einer Bundesstraße bei Aichach gegen einen Baum gefahren und hat dabei tödliche Verletzungen erlitten. Beim Eintreffen der Beamten lag das Auto auf der Seite, wie ein Polizeisprecher am Montagmorgen sagte. Zuvor berichteten die Ermittler nur von einem überschlagenen Wagen. Der 52-Jährige sei aus bislang ungeklärten Gründen am Sonntagabend von der Spur abgekommen. Er starb noch an der Unfallstelle. Die B300 war wegen des Unfalls etwa viereinhalb Stunden gesperrt.