Auto überschlägt sich: Beifahrer tödlich verletzt

Memmelsdorf (dpa/lby) – Ein Auto hat sich bei Memmelsdorf (Landkreis Bamberg) mehrfach überschlagen, ein 61 Jahre alter Beifahrer ist dabei tödlich verunglückt. Der Mann war in dem Wagen zusammen mit dem 26 Jahre alten Fahrer auf einer Landstraße unterwegs, als das Auto in einer Kurve von der Fahrbahn abkam. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, überschlug sich das Fahrzeug bei dem Unfall am Donnerstagabend mehrmals und blieb auf einem Acker liegen. Der 61-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.