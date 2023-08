Auto stößt mit Zug zusammen: «Roter Brummer» beschädigt

Eine Frau ist am Sonntag im oberfränkischen Landkreis Kronach leicht verletzt worden, als ihr Auto mit einem historischen Schienenbus der Rodachtalbahn kollidierte. Der sogenannte «Rote Brummer» war auf einer Ausflugsfahrt mit 15 Gästen in Richtung Steinwiesen unterwegs, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Die Autofahrerin übersah demnach den Schienenbus an einem unbeschrankten Bahnübergang.

Trotz Warnsignal und Notbremsung des Zuges konnte der Lokführer den Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Das Auto wurde von dem roten, 64 Jahre alten Zug erfasst und von den Gleisen geschleudert. Die Fahrerin des Autos wurde den Angaben zufolge leicht verletzt. Ein Begleiter des Schienenbusses erlitt ebenfalls leichte Verletzungen. Beide kamen in Krankenhäuser. Die Fahrgäste blieben dem Sprecher zufolge unverletzt.

Am Wagen der Frau entstand ein Totalschaden von rund 40.000 Euro. Auch der Schienenbus wurde beschädigt, vor allem im Bereich des Puffers des Steuerwagens. Der Schaden wurde vom Verein Eisenbahnfreunde Rodachtalbahn auf etwa 5000 Euro geschätzt.