Auto stößt mit Linienbus zusammen: Zwei Tote

Gebenbach (dpa/lby) – Ein 83-jähriger Autofahrer und sein 70-jähriger Beifahrer sind bei einem Zusammenstoß ihres Wagens mit einem Linienbus auf der B14 bei Gebenbach (Landkreis Amberg-Sulzbach) ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wollte der 83-Jährige links in die Bundesstraße in Richtung Gebenbach einbiegen und missachtete dabei die Vorfahrt eines in Richtung Hirschau fahrenden Linienbusses. Trotz eines Ausweichmanövers konnte der 63-jährige Busfahrer den Zusammenstoß am Mittwochnachmittag nicht mehr vermeiden. Die beiden Männer wurden laut Polizei in dem Wagen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Sie starben noch an der Unfallstelle.

Unter den Fahrgästen des Linienbusses verletzte sich eine 14-jährige Schülerin leicht, der Busfahrer erlitt einen Schock. Für die Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war die Bundesstraße 14 in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die Staatsanwaltschaft Amberg zog zur Klärung der Unfallursache einen Gutachter hinzu, die Fahrzeuge wurden sichergestellt.

