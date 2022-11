Auto stößt mit Lastwagen zusammen: Fahrer in Lebensgefahr

Ein 44 Jahre alter Mann in seinem Auto ist in Oberfranken mit einem Lastwagen zusammenstoßen. Wie es dazu kam, war zunächst unklar, wie die Polizei mitteilte. Nach dem Aufprall in Untersiemau (Landkreis Coburg) schleuderte der Wagen demnach von der Straße und landete an einem Abhang. Der Mann kam schwer verletzt ins Krankenhaus und schwebte am Montag nach Angaben eines Polizeisprechers in Lebensgefahr. Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.