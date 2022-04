Ein Pony ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Aßling (Landkreis Ebersberg) verendet. Die Autoinsassen blieben bei dem Unfall am Sonntagabend unverletzt, wie die Polizei mitteilte. Zunächst war unklar, wem das Tier gehörte und warum es auf der Staatsstraße zwischen Lorenzenberg und Eisendorf war. An dem Auto entstand ein massiver Frontschaden und es musste abgeschleppt werden.