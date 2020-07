Auto sperrt sich zu: Einjährige in Schwaben eingeschlossen

Kissing (dpa/lby) – Durch die zentrale Türverriegelung ist ein einjähriges Kind in Schwaben in einem Auto eingeschlossen worden. Die Freiwillige Feuerwehr habe daraufhin eine Scheibe des Wagens eingeschlagen und das Mädchen befreit, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Einjährige war leicht erhitzt, musste aber nicht zum Arzt. Laut dem Vater des Mädchens hatte sich das in Kissing (Landkreis Aichach-Friedberg) geparkte Auto am Mittwochmittag selbstständig abgesperrt. Die Schlüssel lagen im Wagen.