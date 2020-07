Auto schleudert in Graben und überschlägt sich

Bad Endorf (dpa/lby) – Ein betrunkener Fahrer ist in der Nacht zu Freitag mit seinem Auto bei Bad Endorf (Landkreis Rosenheim) erst in einen Graben und von dort aus wieder auf die Straße geschleudert worden. Der 31-Jährige wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Sein Wagen hatte sich im Graben überschlagen und war auf der Straße auf dem Dach gelandet. Der Mann konnte sich noch alleine aus seinem Auto befreien. Ein Atemalkoholtest ergab 1,5 Promille. Die Polizei stellte seinen Führerschein sicher. Das Auto erlitt einen Totalschaden in Höhe von 2000 Euro.