Auto schleudert auf Landstraße in Gegenverkehr

Bei einem Frontalzusammenstoß auf einer Landstraße im Berchtesgadener Land ist ein Autofahrer schwer verletzt worden. Der Wagen des 68-Jährigen war am Donnerstag zwischen Neukirchen und Oberteisendorf in einer Linkskurve ins Schleudern gekommen, wie die Polizei mitteilte. Dadurch geriet er in den Gegenverkehr und stieß mit einem entgegenkommenden Kleintransporter zusammen. Das Ehepaar in dem Transporter wurde nur leicht verletzt, der Unfallverursacher hingegen erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.